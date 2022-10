Balneário desculpa Adán

Adán teve em Marselha uma das exibições mais desastrosas da carreira, mas no balneário do Sporting o sentimento foi de apoio total ao guarda-redes espanhol.









O capitão no jogo com o Marselha - face à ausência de Coates – estava desolado com a sua prestação (com influência em dois golos sofridos e expulsão aos 23 minutos), mas acima de tudo por ter deixado a equipa em inferioridade, dificultando ainda mais a possibilidade de inverter o resultado que na altura já estava nos 2-1.

No balneário o apoio foi claro e inequívoco de todos os colegas de equipa e de toda a estrutura para o futebol presente em Marselha. Contudo, a má exibição de Adán não retira a total confiança de Rúben Amorim. O espanhol vai continuar a ser titular absoluto da baliza do Sporting, até porque o substituto, Franco Israel, entrou mas também não esteve isento de erros. Certa é a baixa, por castigo, na receção ao Marselha na próxima semana a contar para a 4ª jornada do Grupo D da Champions. Para já, os leões deslocam-se aos Açores para defrontarem o Santa Clara (sábado), sendo que Antonio Adán, salvo algum imprevisto de ordem física, será titular.





Adán, de 35 anos, está no Sporting desde 2020/2021 e tem sido decisivo para a conquista de títulos nas épocas transatas, nomeadamente a do título de campeão nacional na temporada de estreia. O guarda-redes espanhol tem contrato com os leões até junho de 2024.







pormenores



Franceses agradecem







Leia também Rúben Amorim iliba Ricardo Esgaio por derrota do Sporting Vários adeptos do Marselha invadiram as redes sociais de Antonio Adán para agradecer em os erros que ajudaram a sua equipa a vencer os leões em jogo da 3ª jornada do Grupo D.

Imprensa arrasa



“Um desastre absoluto”, escreveu o jornal ‘L’Equipe’ sobre a prestação de Adán. “Castrófico”, apelidou o diário ‘Le Parisien’. O ‘Le Monde’ também não deixou passar em claro os erros do espanhol: “O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, distinguiu-se... em detrimento da sua equipa.”





Viana alvo de processo



O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar ao diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, e aos quatro árbitros do jogo entre os leões e o Gil Vicente (3-1).



Coates e Jovane no relvado



O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos, na Academia, em Alcochete, com duas novidades. Coates e Jovane realizaram treino condicionado e estão mais perto do regresso. Os titulares da goleada sofrida em Marselha (4-1) fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram sem quaisquer limitações.





Ausentes do relvado continuam Luís Neto, Pedro Porro e Daniel Bragança, que cumprem o plano de recuperação estabelecido pelo departamento médico dos leões.