O administrador financeiro da SAD do Benfica acredita que, “dentro de um ou dois anos”, a banca portuguesa vai voltar a realizar operações de financiamento aos clubes.

11:04

A banca portuguesa tem vindo a afastar-se do futebol nos últimos anos, mas Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica, acredita que isso mudará a curto prazo. A redução do passivo é para continuar e os resultados serão positivos este exercício, garante em entrevista ao Jornal de Negócios.