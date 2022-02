A tentativa de agressão a Matheus Nunes com um banco de plástico é uma das situações que podem levar à interdição do Estádio do Dragão, até porque o episódio deverá constar do relatório do árbitro, que o presenciou, apurou o CM.No final do jogo entre FC Porto e Sporting, que terminou empatado (2-2), jogadores das duas equipas trocaram empurrões - dessa troca de ‘mimos’ resultaram as expulsões de Marchesín e Palhinha.