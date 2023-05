Um mar vermelho de adeptos aclamou esta segunda-feira a equipa do Benfica na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, na homenagem da edilidade aos novos campeões nacionais.



A tradicional cerimónia na Praça do Município foi em tons vermelhos, como não podia deixar de ser, e ao som da música ‘We are the Champions’, dos Queen.









Ver comentários