O Famalicão recebeu esta sexta-feira o Sp. Braga e perdeu (0-3) numa partida em que os bracarenses contaram com um alheado Ricardo Horta. Indiferente à possibilidade de transferir o avançado para o Benfica, a equipa de Artur Jorge soma e segue na Liga. Banza, com dois golos marcados à sua antiga equipa, foi o homem do jogo, com um bis.









Os bracarenses entraram mais acutilantes e rapidamente construíram oportunidades de golo. Sequeira, depois de duas insistências de Vitinha, empurrou a bola para o fundo da baliza de Luiz Júnior. Feito o primeiro golo, o Sp. Braga não tirou o pé do acelerador e Banza, pouco depois, marcou à sua anterior equipa, outra vez depois de uma primeira tentativa de Vitinha, aumentando a vantagem para 2-0. A toada manteve-se mas o marcador já não se alterou até ao intervalo.

Na segunda metade, o Famalicão regressou dos balneários com vontade de retificar o resultado. O domínio de jogo passou a estar repartido e foi a vez de os guarda-redes brilharem. Os minutos foram passando e os bracarenses voltaram, gradualmente, ao comando do jogo, com toda a naturalidade.





Já cheirava a golo e Banza voltou a fazer uma maldade aos ex-companheiros. Alvaro Djaló cruzou, Penetra falhou o corte e Banza bisou na partida. Até ao final, o Sp. Braga soube gerir a vantagem, controlou o ritmo de jogo e arrecadou a primeira vitória na Liga desta época.