O Barcelona bloqueou, para já, a contratação de Francisco Trincão por parte do Sporting.



A indefinição em relação ao plantel blaugrana para a próxima temporada vai obrigar o jogador a começar a pré-temporada na Catalunha. Segundo o jornal ‘Marca’, a situação de Ousmane Dembélé é a que está a provocar mais incerteza no futuro do atacante português.









