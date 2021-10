João Félix foi um dos jogadores em destaque na vitória por 2-1 do Atlético de Madrid sobre o Barcelona, na 8ª jornada da Liga espanhola. Com uma exibição de qualidade, o avançado português contribuiu para o naufrágio dos catalães, que na quarta-feira já tinham perdido (0-3) com o Benfica na Champions.









Félix foi aposta de início de Diego Simeone, para compor o ataque com Suárez. A dupla esteve endiabrada e cedo começou a aproveitar as fragilidades defensivas do Barça, uma equipa que já não controla a posse de bola - logo não tem o controlo do jogo - como nos tempos de Messi e que continua demasiado frágil no processo defensivo.

Aos 23 minutos, com uma receção orientada, Félix iniciou uma transição rápida, passando a bola para Suárez. O uruguaio assistiu Lemar para o 1-0. Ainda antes do intervalo, aos 44’, os papéis inverteram-se: o francês assistiu e Suárez marcou, com uma premissa igual: Félix no início da jogada, a acelerar o jogo e a queimar linhas.





Com este triunfo, o Atlético igualou o Real Madrid no topo da classificação, mas os merengues têm menos um jogo. O Barcelona, cujo presidente assegurou este sábado, horas antes do jogo, que Ronald Koeman vai continuar como treinador, já surge a longa distância, embora tenha uma jornada em atraso.