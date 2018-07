Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelona e Real Madrid defrontam-se em outubro no primeiro clássico pós Ronaldo

Jogo 'grande' da primeira ronda opõe o Valência ao Atlético de Madrid.

13:41

O campeão em título FC Barcelona recebe o Real Madrid na 10.ª jornada, em 28 de outubro, e joga no Bernabéu na 26.ª, em 03 de março de 2019, ditou o sorteio da Liga espanhola de futebol 2018/19 que se realizou esta terça-feira.



Este será o primeiro clássico "pós-Ronaldo".



Os catalães, que contam no plantel com o português Nelson Semedo e ainda com André Gomes, arrancam em casa, frente ao Alavés, numa primeira jornada marcada para 19 de agosto, enquanto os campeões da Europa em título recebem o Getafe.



O jogo 'grande' da primeira ronda opõe o Valência, quarto classificado em 2017/18, ao Atlético de Madrid, vice-campeão em título, no Mestalla.



Os dérbis de Madrid, entre Real e Atlético, jogam-se à sétima jornada (30 de setembro), na casa dos 'merengues', e à 23.ª (10 de fevereiro de 2019), na dos 'colchoneros'.



Na época passada, o FC Barcelona dominou de forma clara a Liga espanhola, que venceu com um total de 93 pontos, em 38 jornadas, contra 79 do Atlético de Madrid, 76 do Real Madrid e 73 do Valência.