Barcelona propõe realização do clássico com o Real Madrid a 18 de dezembro

O Barcelona propôs esta sexta-feira, em comunicado , a realização do clássico com o Real Madrid para o dia 18 de dezembro. As recentes ondas de violência na Catalunha levaram a federação espanhola de futebol a adiar o encontro.O clube catalão recusou a realização do jogo no Santiago Bernabéu, proposta que tinha sido feita pela Liga.O Barcelona sublinha ainda que o principal desejo era realizar o jogo no dia 26 de outubro, tal como estava previsto.Caso os dois clubes não cheguem a um acordo, competirá ao Comité de Competições definir a data e o horário do 'clássico'.