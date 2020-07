O FC Barcelona está interessado em contratar Jorge Jesus. O anúncio foi feito por Vítor Pinto, comentador da CMTV, em direto no programa Liga D'Ouro.



O clube espanhol está em negociações com o atual técnico do Flamengo. Recorde-se que Jorge Jesus está entre os mais desejados por Luís Filipe Vieira, numa altura em que o Benfica atravessa uma crise que culminou na saída de Bruno Lage.

