“Barcelona? V. Guimarães é mais importante”, garante Jorge Jesus

"Não é preciso jogar com o Barcelona para que os jogadores saibam que o jogo com o V. Guimarães é o mais importante”, disse esta sexta-feira Jorge Jesus, na antevisão no jogo deste sábado com os vimaranenses e antes da receção à equipa espanhola para a Champions, na quarta-feira, na Luz.









O técnico acrescentou depois que ambos os jogos são “importantes” mas que a grande prioridade do Benfica para a nova época é conquistar o título de campeão nacional.





Leia também “Abraços e beijinhos? Quero é golos”, afirma Sérgio Conceição sobre FC Porto Para o duelo no Minho, Jesus tem por isso um grande objetivo que é vencer o sétimo jogo em outros tantos jogos para o campeonato. “A vitória garante três pontos, tranquilidade, confiança. É tudo mais e melhor que as vitórias trazem a quem as tem. O Benfica teve a sexta vitória e quer fazer a sétima, com todo o respeito que temos pelos adversários. Mas também temos o direito de pensar que temos todas as condições e qualidade para chegar a Guimarães e vencer novamente”, disse o treinador, para a seguir elogiar o homólogo Pepa: “Tem alcançado um posicionamento na I Liga pelo seu trabalho, pelo que tem vindo a demonstrar na carreira. Ninguém lhe deu nada, foi ele quem conquistou os objetivos onde esteve a trabalhar, desde as divisões inferiores”. Ainda sobre o adversário deste sábado, Jesus destaca o apoio dos adeptos. “É dos poucos estádios onde jogam Benfica, Sporting ou FC Porto em que 90 por cento são adeptos da casa. Isso mostra a grandeza do clube”, salientou.

Jesus aproveitou ainda para elogiar Quaresma, jogador dos vimaranenses: “Tivemos próximos de trabalhar juntos, mas nunca aconteceu. Gosto de trabalhar com jogadores com talento, como ele, mas os nossos caminhos nunca se cruzaram. Vai ser nosso adversário e espero que não tenha tanto talento e não jogue tão bem. É sinal que o conseguimos anular.”







pepa quer “agredir muito o Benfica”



“Vamos defrontar uma equipa que dispensa apresentações, difícil, no seu melhor momento. Temos de ter bola, critério e agredir muito o Benfica”, disse esta sexta-feira Pepa, treinador do V. Guimarães.