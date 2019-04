Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost deve regressar às opções no Sporting mas não como titular

Avançado holandês tem estado a recuperar de uma contusão no joelho direito.

09:04

Bas Dost deverá regressar à lista de opções de Marcel Keizer na equipa do Sporting para o jogo da próxima jornada, no terreno do Desportivo das Aves (sábado, 20h30).



O avançado holandês tem estado a recuperar de uma contusão no joelho direito, mazela que o manteve fora de ação nos jogos com o Desp. Chaves, Benfica e Rio Ave.



Tudo aponta no sentido do regresso aos convocados, embora a titularidade se afigure como um cenário altamente improvável.



Não só porque precisa de ritmo, como acima de tudo porque o seu concorrente direto à posição, o brasileiro Luiz Phellype, marcou três golos nos últimos três jogos, todos com vitória. Também Raphinha, poupado