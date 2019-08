Bas Dost ganha vantagem sobre Luiz Phellype no ataque do Sporting

A poucos dias do dérbi para a Supertaça com o Benfica, Marcel Keizer tem praticamente definido que Bas Dost será o homem-golo do Sporting, no jogo do próximo domingo.O holandês, apurou o, está em vantagem sobre Luiz Phellype, que ainda não marcou nos jogos de pré-temporada. Já Bas Dost apontou um golaço na derrota (1-2) com o Valência, no último teste antes do jogo como Benfica (leões não venceram qualquer jogo).O avançado do país das tulipas parece estar a voltar à antiga forma, depois dos problemas sentidos no final da época passada, em que Luiz Phellype acabou por justificar a titularidade, com oito golos apontados em 14 jogos para a Liga.O jovem Thierry Correia deve ser aposta para o lado direito da defesa, dada as lesões de Ristovski e do reforço Rosier (Ilori chegou a ser opção mas comprometeu na pré-época). A grande dúvida de Marcel Keizer prende-se com o posicionamento do capitão Bruno Fernandes.Nesta pré-época o médio, que deve deixar Alvalade rumo ao Manchester United na próxima semana, jogou quase sempre no apoio ao avançado, mas no último jogo com o Valência começou no lado esquerdo, mas sempre com movimentações para o centro do terreno no apoio a Bas Dost e Vietto.Caso o técnico holandês mantenha Bruno Fernandes no apoio direto ao avançado, Acuña poderá ser aposta para jogar na faixa esquerda, enquanto Raphinha estará na outra. No treino de ontem Keizer voltou a contar com o extremo Jovane Cabral, que está recuperado de dores musculares na coxa esquerda. Hoje o plantel volta a treinar em Alcochete para preparar o encontro que que vai dar o primeiro troféu da nova temporada.