"Basta": FC Porto coloca tarjas nas bancadas do Dragão após polémica com arbitragens

O Estádio do Dragão já está preparado para o jogo com o Boavista e desta vez com 'gritos' de revolta. Foram colocadas faixas em cima das tarjas que têm coberto as bancadas nos jogos à porta fechada devido à pandemia, em mais um sinal de desagrado para com as arbitragens.



De recordar que o tom de contestação tem vindo a subir ao longo das últimas semanas, com a expulsão de Luis Díaz, em Braga, a ser a gota de água. No final desse jogo, Pinto da Costa foi à sala de imprensa e disse: "Basta! Queremos paz no futebol, mas basta! Não brinquem mais com o esforço dos jogadores, treinadores e adeptos do FC Porto".

