Battaglia tem mialgia de esforço e junta-se às 'baixas' no Sporting

Treinador José Peseiro orientou um treino matinal na Academia do clube este domingo.

14:31

O médio argentino Battaglia tem uma mialgia de esforço e juntou-se a Mathieu e Bas Dost na lista de lesionados da equipa de futebol do Sporting, divulgou este domingo o clube.



Battaglia já não alinhou na vitória caseira frente ao Marítimo, por 2-0, no sábado, da sexta jornada da I Liga, mas só agora foi confirmada a sua lesão. Além do argentino, mantém-se entre os indisponíveis o defesa Mathieu, o avançado Bas Dost e o guarda-redes Luís Maximiano.



Este domingo, o treinador José Peseiro orientou um treino matinal na Academia do clube, em Alcochete, onde os jogadores utilizados com os madeirenses realizaram treino de recuperação e o médio brasileiro Wendel cumpriu um plano individualizado.



Tendo em vista a visita aos ucranianos do Vorskla Poltava, na quinta-feira, para a segunda jornada do Grupo E da Liga Europa, os 'leões' voltam a treinar na segunda-feira, às 10h00, novamente em Alcochete.