Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bayern: Campeão à vista

Equipa pode sagrar-se campeã na próxima ronda se derrotar o rival B. Dortmund e se o Schalke não vencer.

Por João Pedro Óca | 11:00

Sabe-se, desde o início da época, que seria uma questão de tempo até o Bayern Munique ser anunciado como hexacampeão alemão. Na próxima jornada do campeonato, os bávaros podem chegar ao título, quando ficam a faltar seis rondas para o fim, se vencerem o Borussia Dortmund, dia 31, e se o Schalke não derrotar o Friburgo. A vantagem sobre o 2º é de 17 pontos.



São contas relativamente simples para uma equipa que não gosta de facilitar e está habituada a arrumar cedo a questão do título. O feito que o Bayern pode concretizar é incrível, mas não é único. A 25 de março de 2014, os bávaros festejaram o título mais rápido de sempre da história da competição, após vencerem o Hertha de Berlim na 27ª jornada. Era Guardiola o treinador que acabou por conquistar mais dois campeonatos nas épocas seguintes, sempre com margens confortáveis em relação aos segundos classificados.



Esta época, as coisas até não correram de feição no início para o Bayern. O treinador Carlo Ancelotti foi sacrificado pelo arranque atribulado, em setembro, e foi substituído por Jupp Heynckes. O alemão, de 72 anos, acabou por recolocar a equipa no caminho certo em todas as provas e, na Bundesliga, chegou às 17 vitórias em 20 jogos. A derrota na última jornada, em Leipzig, foi uma pequena mancha num percurso quase imaculado de uma equipa que quer fazer a festa diante do maior rival. Se não for no final deste mês, será no início de abril. Porque, sobretudo desde 2012, há o Bayern e os outros...



Heynckes saiu da reforma aos 72 anos para repetir triplete de 2013



Jupp Heynckes conquistou a Liga alemã, a Taça e a Champions pelo Bayern, em 2013, e reformou-se. Até que em setembro de 2017, com 72 anos, voltou. Repetir o triplete é possível, já que a equipa está nos ‘quartos’ da Champions e nas ‘meias’ da Taça.



Lewandowski embala para a Bota de Ouro



Um dos objetivos da equipa, depois de arrumada a questão do título, é ‘ajudar’ Lewandowski a ser o melhor marcador da Europa. O polaco tem 23 golos, menos 5 do que Salah (Liverpool) e sonha com a Bota de Ouro. Nos últimos 4 campeonatos, ‘Lewa’ fez 100 golos e deverá ser o goleador da Liga alemã pela terceira vez na carreira.