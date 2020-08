Bayern mais forte que PSG na relva da Luz

Na final de Lisboa a festa foi alemã. Mas fez-se à custa de um golo francês.Uma pequena grande traição do extremo Coman, que foi formado no PSG, e que valeu o triunfo do Bayern. A equipa da Baviera consegue assim o sexto título na competição em onze finais, igualando em número de conquistas o Liverpool, a quem sucede. Mais acima, só o Real Madrid (13) e o Milan (7).O jogo teve necessariamente momentos de bom futebol, ou não estivessem em campo duas equipas de elite. O Bayern entrou melhor mas a primeira grande oportunidade teve-a o PSG, quando Neymar, em boa posição, obrigou Neuer a excelente defesa. Reagiram os alemães com um disparo de Lewandowski ao poste.A relva da Luz era chão de um jogo aberto e entretido, mas com as estrelas do PSG, Neymar e Mbappé, pouco reluzentes.Na segunda parte a bola continuou a ser bem tratada. Os germânicos, mais objetivos, chegaram ao golo por Coman, no seguimento de um cruzamento tirado a régua e esquadro por Kimmich. Nesta edição da Champions, o Bayern ganhou 11 vezes em 11 jogos.