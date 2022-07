Bayern Munique confirma acordo com Barcelona para transferência de Lewandowski

Os dirigentes do Bayern Munique confirmaram este sábado haver "acordo com o FC Barcelona, embora só verbalmente" para a transferência do futebolista polaco Lewandowski da equipa bávara para os catalães.

O presidente do emblema atualmente decacampeão da Bundesliga, Herbert Hainer publicou numa rede social que "é bom haver clareza de todas as partes", acrescentando que o avançado internacional polaco "é um jogador incrível, que ganhou tudo" com o Bayern, estando o clube "muito grato" ao atleta.

O antigo guarda-redes internacional Oliver Kahn, agora também um dos responsáveis do clube, declarou ao jornal alemão Bild que, finalmente, o 'Barça' terá oferecido uma verba "que faz sentido", após ter dito recentemente "basta", parecendo que as negociações tinham chegado ao fim.

"Com 'basta' acaba-se uma discussão. Era precisamente isso que eu queria naquele momento porque há dois meses que não tínhamos nem uma oferta pelo Robert [Lewandowski] nem alternativas à vista. Desde aí, a situação mudou radicalmente", acrescentou.

De acordo com a comunicação social, o internacional polaco, de 34 anos e eleito nas duas últimas temporadas o melhor jogador do mundo pela FIFA, vai custar ao FC Barcelona 45 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais cinco por objetivos.