Bayern Munique confirma teste positivo para Covid-19 de Joshua Kimmich

O Bayern Munique confirmou esta quarta-feira o teste positivo ao novo coronavírus do médio Joshua Kimmich, que assim se junta ao caso já conhecido do avançado camaronês Eric Choupo-Moting, outro dos jogadores do clube bávaro que não se vacinaram.

O clube adianta que Kimmich está bem, a cumprir isolamento em casa, situação que acontece pela segunda vez este mês.

Esta quarta-feira de manhã tinha sido confirmado o caso de Choupo-Moting, que já não tinha alinhado terça-feira em Kiev na vitória por 2-1 sobre o Dínamo, para a Liga dos Campeões, jogo do grupo E, que também inclui o Benfica.

Kimmich recusa a vacina "por razões pessoais", fazendo parte de um grupo de cinco não vacinados no clube campeão alemão, a par de Choupo-Moting, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Michael Cuisance.

Confrontado com esta situação, o Bayern decidiu reduzir o salário dos jogadores não vacinados do clube.

