Bayern volta a vencer e elimina Messi e Mbappé

O PSG, das estrelas Messi e Mbappé, está fora da Champions. Os parisienses voltaram a perder com o Bayern (2-0, depois do 1-0 da 1ª mão ), agora em Munique, e ficaram pelo caminho nos oitavos de final.









O primeiro sinal de perigo surgiu da equipa da casa num remate à figura de Goretzka. Depois foi Musiala a testar a atenção de Donnarumma. A grande oportunidade dos parisienses, que contou com o trio Danilo, Nuno Mendes e Vitinha no onze inicial, surgiu de um erro do Sommer. Vitinha, em posição frontal, rematou, mas De Ligt cortou de forma fantástica.

O PSG, a precisar de igualar a eliminatória, não mudou após o descanso, jogando sempre na expectativa. O Bayern voltou a ser melhor e chegou mesmo a marcar por Choupo-Moting, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Contudo, o camaronês viria a marcar e desta vez a contar. Já em cima dos 90’, Gnabry, a passe de Cancelo que entrou no 2.º tempo, fez o 2-0 final.





A constelação de estrelas de Paris volta a falhar na liga milionária. Já o Bayern é um dos possíveis adversários do Benfica no sorteio de dia 17.



O AC Milan, com Rafael Leão a titular, foi a Inglaterra arrancar um empate (0-0) frente ao Tottenham e passou aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões ao beneficiar do triunfo da 1.ª mão, em Itália, por 1-0. A tarefa do Tottenham complicou-se com a expulsão de Romero (78’).