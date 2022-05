BBC escreve "Manchester United é lixo" durante noticiário e pede desculpa

"Espero que os adeptos do Manchester United não se tenham sentido ofendidos com isto", disse a pivô do canal momentos depois da situação ter acontecido.



A equipa de Cristiano Ronaldo terminou a época na sexta posição da Premier League, muito abaixo daquela que era a expetativa no início da temporada.

A BBC News cometeu um erro grave, esta terça-feira, ao escrever por engano "o Manchester United é lixo" no rodapé do noticiário da manhã. A gafe acabou por ser admitida mais tarde pela estação de televisão britânica.A empresa justificou o incidente como sendo um erro de um estagiário que escreveu "coisas aleatórias", algo que não era suposto ter sido transmitido.