O BCP perdoou quase 60 milhões de euros de dívida ao Sporting, depois de o clube ter comprado esta sexta-feira os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) que estavam na posse do banco, garantindo que terá a maioria da SAD em qualquer cenário.Nem o comunicado à CMVM, nem a direção leonina de viva voz revelaram os montantes do negócio, mas este terá sido feito por valores próximos do previsto no acordo de outubro de 2019, quando ficou acertado um desconto de 70%.