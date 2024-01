Franz Beckenbauer, figura mítica do futebol alemão e mundial, morreu na noite do passado domingo, aos 78 anos. Estava doente e as últimas notícias não eram boas. Na segunda-feira, a família anunciou, em comunicado, uma “morte pacífica, enquanto dormia”.



Partiu o ‘Kaiser’ (alcunha pela qual ficou conhecido e que em português significa imperador), fica a lenda.









Ver comentários