Beira-Mar volta à ribalta na Taça de Portugal

No regresso aos grandes jogos, o Beira-Mar, agora a competir no Campeonato de Portugal, surpreendeu o Marítimo com uma vitória arrancada a ferros (2-2, 5-4 nos penáltis). A equipa de Aveiro volta à ribalta depois de ter conquistado a Taça em 1999, frente ao Campomaiorense, por 1-0, no Jamor.Foi um jogo nostálgico que fez lembrar outros tempos. No final, o treinador dos aveirenses, Ricardo Sousa (que há 20 anos marcou o golo da vitória frente aos alentejanos), destacou a evolução do clube."O Beira-Mar está a renascer. E podemos crescer mais ainda. Somos uma equipa que quer sempre mais. Foi um jogo difícil, em que eu podia ter um autocarro em frente à baliza e jogar em contra-ataque, mas não alteramos a nossa ideia de jogo por ninguém. Tivemos uma pontinha de sorte, mas esta foi uma vitória da cidade", afirmou o técnico.No final do jogo, houve festa no Estádio Municipal de Aveiro, com os jogadores a celebrarem o feito junto dos adeptos que marcaram presença.