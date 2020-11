Beirões feridos mostram eficácia frente ao Santa Clara

Os beirões entraram este sábado feridos em campo. Pior do que o resultado, o jogo frente ao Sporting mostrou um Tondela apático, sem ideias e sem poder de fogo. Por tudo isto era preciso dar uma resposta à altura que servisse para calar os críticos que davam já os auriverdes como ‘mortos’ e sérios candidatos à descida.





A verdade é que neste jogo frente ao Santa Clara o Tondela foi feliz. E ganhou (2-0) porque os que viajaram dos Açores falharam golos cantados. Ou seja, não ganhou a melhor equipa mas ganhou aquela que foi mais eficaz. Depois de falhanços aos 7’, 14’, 19’ e outro, escandaloso, aos 21’, quando o melhor marcador da Liga, Thiago Santana, aparece sozinho, a pouco mais de um metro da linha de golo, e cabeceia ao lado, eis que o Tondela mostra que está vivo e depois de uma excelente assistência de Abdel Medioub, Salvador Agra remata com o peito do pé e inaugura o marcador aos 37’. A segunda parte foi mais equilibrada com outro golo beirão. Depois de uma grande jogada coletiva, Mario González finaliza com classe aos 67’ e faz o xeque-mate. O árbitro João Bento esteve em bom plano. O Tondela soma a segunda vitória seguida em casa e tem agora 8 pontos.