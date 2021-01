Belém vê luz no fim do túnel com vitória frente ao Fafe

O Belenenses SAD vai defrontar o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal, mas sofreu muito para se apurar para esse jogo na Luz. O 14º classificado da Liga só aos 120 minutos, mesmo no fim do prolongamento, marcou o golo da vitória por 3-2.Aos 88 minutos, o Fafe, líder da série B do Campeonato de Portugal, vencia por 2-0, aliando trabalho e talento numa exibição que expôs as fragilidades da equipa primodivisionária: não só a defesa do Belenenses SAD facilitou nos dois lances que valeram golos ao Fafe como depois o ataque foi incapaz de criar volume de jogo que derivasse em lances de perigo.O empate caiu do céu, com bolas despejadas na frente a valerem dois penáltis, em que o guardião Danny Carvalho foi precipitado e desajeitado a sair dos postes. O segundo causou polémica: o treinador do Fafe queixou-se de que foi mal assinalado e um grupo de 15 adeptos invadiu o estádio após o jogo para manifestar a sua indignação. Um desses elementos, aparentemente menor de idade, chegou ao pé do árbitro e foi depois afastado por um GNR.