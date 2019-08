Belenenses e Portimonense empatam no jogo de estreia da Liga

Foi um jogo em que faltou combustível às duas equipas na hora de acelerarem para o golo. Portimonense e Belenenses, no jogo inaugural do campeonato, mostraram vontade em chegar à baliza adversária mas faltou engenho e arte para fazerem aquilo que é o mais importante: o golo.Na primeira parte, o destaque vai para um remate ao poste de Paulinho, aos 18’. A turma alvinegra chegou ao intervalo por cima do jogo - e foi nessa altura que o guarda-redes do Belenenses revelou toda a sua qualidade, mostrando grande segurança entre os postes.No regresso para a segunda parte, a equipa da casa voltou a mostrar maior domínio. Ao passar do minuto 61’, Koffi fez uma defesa soberba a um remate de cabeça de Iury, quando já havia adeptos da equipa do Portimonense que esperavam festejar o golo. Voltou a repetir um cabeceamento perigoso aos 78’, mas a bola saiu ao lado.Os treinadores mexeram nas equipas na tentativa de chegar ao golo, mas o tempo foi passando sem que qualquer equipa conseguisse acertar nas redes adversárias. O nulo acaba por ser um resultado justo.