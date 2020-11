Belenenses SAD e Rio Ave em empate justo

Começou sem golos a jornada sete da Liga. Belenenses SAD e Rio Ave empataram esta sexta-feira no Estádio Nacional, num jogo morno e com poucas ocasiões de golo.





A equipa da casa, que vai para o sexto jogo consecutivo sem vencer (duas derrotas e quatro empates), até entrou melhor, mas foram os vila-condenses que tiveram as melhores chances, com Kritciuk a ter de se aplicar a remates de Mané e André Pereira. No segundo tempo os azuis subiram linhas e passaram a levar mais perigo à baliza de Kieszek. Afonso Sousa, num livre direto, teve a melhor oportunidade do encontro, mas a bola embateu com estrondo na trave do Rio Ave. A entrada de Francisco Geraldes e Dala trouxe mais dinamismo à equipa de Mário Silva, mas foi insuficiente para sair do Jamor com mais do que um ponto.