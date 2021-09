O Belenenses, clube que se separou da SAD e retomou o futebol no campeonato distrital, vai voltar a viver momentos de Liga, quando receber o Sporting, no estádio do Restelo, no dia 17 de outubro, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado em Oeiras.









A formação da Cruz de Cristo, que detém três Taças de Portugal, já registou duas subidas de divisão, estando a disputar o Campeonato de Portugal (está em 3º lugar na Série E).

O sorteio já contou com as 18 equipas da Liga, forçadas a jogar como visitantes, daí que não se pudessem encontrar. O Benfica, finalista vencido na época passada, vai defrontar o Trofense (II Liga). Já o FC Porto terá pelo caminho o Sintrense, equipa que milita no Campeonato de Portugal (4º escalão).





Por seu turno, o Sp. Braga vai defender o troféu que ganhou no ano passado frente ao Moitense (Setúbal), uma das três equipas sobreviventes dos campeonatos distritais.