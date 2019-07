Belenenses SAD anuncia contratação do guarda-redes André Moreira

O Belenenses SAD anunciou esta terça-feira a contratação de André Moreira, que estava ligado ao Atlético Madrid, tendo o guarda-redes português assinado contrato até 2022 com o emblema que disputa a I Liga de futebol.



Na página oficial da sociedade na rede social Facebook, foi anunciada a contratação a título definitivo do guardião, de 23 anos, que, em 2017/18, tinha representado os 'azuis' por empréstimo do Atlético Madrid.





Formado no Ribeirão, o guarda-redes foi contratado pelo emblema espanhol em 2014/15, depois de ter dado nas vistas ao serviço da seleção portuguesa de sub-19 e sub-20, mas nunca foi utilizado pelos 'colchoneros', tendo somado vários empréstimos.Na última época, André Moreira passou pelo Aston Vila, de Inglaterra, e pelo Feirense, mas só fez um total de sete jogos.O Belenenses SAD foi o nono classificado da última edição da I Liga portuguesa.