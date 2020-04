Belenenses SAD avança para layoff e Sindicato dos Jogadores critica

O Belenenses SAD tornou esta segunda-feira pública a intenção de avançar para o layoff, tornando-se assim o primeiro clube dos escalões profissionais a adotar tal medida. Em comunicado emitido esta segunda-feira, a sociedade que gere o emblema da liga principal queixa-se de que "a indústria do futebol está entre as mais atingidas pelos efeitos da pandemia". E justifica a decisão: "Os apoios públicos para empresas e trabalhadores por causa da pandemia do coronavírus têm em vista a salvaguarda dos postos de trabalho e do tecido empresarial, e foram criados para serem usados."Tudo aponta no sentido de outros clubes das ligas profissionais virem a recorrer a este expediente. Alguns poderão mesmo já o ter feito. Situação que provocou forte reação de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores.Numa nota emitida pela associação de classe, faz-se saber que esta é uma medida tomada à "revelia da negociação coletiva". O sindicato condena o que diz ser uma "falta de respeito para com os profissionais de futebol" e acusa: "É uma atitude egoísta."Os jogadores da equipa de futebol do Tondela dizem ter vontade de regressar aos treinos de conjunto, mas apenas em condições de total segurança. "Mais importante do que qualquer coisa é mesmo a saúde. Vou cumprir com a obrigação de ficar em casa e depois veremos a evolução de tudo isto", disse Filipe Ferreira à agência Lusa.Outros dois jogadores do clube beirão, que ocupa o 14º lugar da Liga portuguesa, Diogo Silva e Jota, partilham a opinião de Felipe Ferreira: "Vontade de regressar, mas desde que haja condições para o fazer."