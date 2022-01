O Belenenses SAD regressou este domingo às vitórias, após cinco jogos sem ganhar (quatro derrotas e um empate), num jogo em que deu a volta ao marcador, com o último golo a ser apontado por Abel Camará, no tempo de descontos.





As duas equipas ficaram cedo reduzidas a dez unidades e foi o Arouca quem melhor se adaptou a essa situação, adiantando-se no marcador por Dabbagh, aos 37 minutos. No segundo tempo a equipa visitante podia ter feito o 2-0 mas Nilton Varela, vindo do banco, empatou. Pouco depois, o Arouca ficou reduzido a 9 unidades mas ainda assim atirou duas vezes ao ferro. Mas nos descontos o Belenenses SAD, com felicidade, chegou à vitória, sem justiça. n M.P.