Belenenses SAD consegue três pontos ao cair do pano

Começaram o jogo com 31 pontos cada e ambas as equipas queriam dar o salto para uma zona mais equilibrada da tabela classificativa. Mas foi o Belenenses SAD a levar a melhor, ao vencer o Gil Vicente por 2-1, com um golo marcado ao cair do pano, subindo na tabela.O jogo começou com alguma chuva, que abrandou nos minutos seguintes. Miguel Cardoso podia ter aberto o marcador, aos 10’, com uma combinação rápida com Cassierra e remate em arco da esquerda, com a bola a passar junto ao segundo poste. Os visitantes ameaçaram num canto, com Vítor Carvalho a cabecear para uma defesa apertada de Kritckyuk. Acabou por ser Pedro Marques, jogador emprestado pelo Sporting, a marcar aos 43’, depois de passar por Kritcyuk, fora da área, e atirar para o fundo das redes. Chegou a ser assinalado fora de jogo, mas o VAR validou o golo.Na segunda parte, o Belenenses SAD deu a volta ao marcador, após um canto marcado por Francisco Teixeira. A defesa do Gil Vicente ainda afastou a bola, mas Afonso Sousa, à entrada da área, rematou forte e rasteiro para o empate. Aos 62’, Kritckyuk travou um golo quase certo de Rodrigão.Quase no fim do jogo, o Belenenses SAD conseguiu o golo da vitória, por Francisco Teixeira, após um grande passe de Afonso Taira.