Belenenses vence Tondela e entra na luta pela Europa

Da luta pela manutenção a um lugar das competições europeias bastaram duas vitórias seguidas. O Belenenses SAD venceu esta terça-feira o Tondela por 3-1 e assumiu-se como candidato a um lugar europeu na tabela classificativa.



O Tondela até começou bem o jogo e inaugurou o marcador através do inevitável Mario Gonzalez (15º golo no campeonato), a concluir uma excelente jogada coletiva ao primeiro toque. A equipa de Petit - regressou a Tondela e assistiu ao jogo na bancada, por castigo - não esmoreceu e correu atrás do prejuízo, chegando ao empate através de um cabeceamento do colombiano Cassierra. A turma visitante continuou a dominar o adversário e aos 39’ chegou aos 2-1 por Miguel Cardoso - outro regresso a Tondela - na marcação de uma grande penalidade. Na segunda parte o jogo foi repartido mas seria a equipa do Belenenses a dilatar o marcador, aos 59’, outra vez por Cassierra. A equipa de Petit geriu depois o jogo e o marcador.

