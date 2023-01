O Sporting confirmou a contratação de Héctor Bellerín, anunciando em comunicado que o defesa espanhol, de 27 anos, assina contrato até final da presente temporada.O Barcelona também já confirmou o negócio, num comunicado no qual refere ter alcançado acordo com o Sporting para a transferência em definitivo do lateral. Para mais, os catalães deixam uma mensagem ao jogador: "O Barça expressa publicamente a sua gratidão a Bellerín por seu empenho e dedicação e deseja-lhe boa sorte e sucesso no futuro."