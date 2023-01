Bellerín em Lisboa para reforçar os Leões

Hector Bellerín já chegou a Portugal para reforçar o Sporting, num acordo por empréstimo válido até final da época, com o defesa a assinar depois em definitivo pelos leões."Falamos amanhã", disse o jogador aos jornalistas à chegada a Lisboa.O lateral espanhol, refira-se, estava em final de contrato com o Barcelona, sendo que o emblema catalão deverá reservar para si uma percentagem do passe do futebolista.Xavi também já tinha confirmado a saída de Bellerin, frisando que foi o próprio jogador a "pedir para sair". "Estamos numa situação em que dependemos do fair play [financeiro] e quiçá desta saída do Bellerín, que nos pediu para sair para jogar. Entendo-o e agradeço-lhe, porque foi um exemplo em tudo e nunca fez cara feia, esteve sempre comprometido, mas pediu-nos para sair", comentou.Bellerin, recorde-se, tem quatro internacionalizações pela seleção espanhola e chega para ser alternativa direta a Pedro Porro, que deixou o Sporting para rumar ao Tottenham.