Jorge Jesus apresentado na próxima segunda-feira no Seixal

Jesus despede-se do Flamengo no Instagram

Jorge Jesus despediu-se do Flamengo numa mensagem deixada nas redes sociais.



"Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida", rcorda Jesus.



"Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal. O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração", termina o técnico.

O treinador Jorge Jesus será apresentado na próxima segunda-feira, cerca das 17h00, no Seixal.Jesus volta ao Benfica numa altura em que o clube vive tempos de tensão.Foi confirmada a sua contratação há duas semanas.