O Benfica admite deixar sair Pizzi no final da temporada, apurou o CM. O médio, de 31 anos, tem contrato até 2023, mas não tem sido opção para Jorge Jesus no onze inicial nos últimos encontros.O jogador está, contudo, empenhado em reconquistar o lugar que foi seu nos últimos anos e mostrar que ainda pode ser decisivo para o que falta do campeonato (chegar ao segundo lugar é o grande objetivo) e conquistar a Taça de ...