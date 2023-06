O Benfica vai avançar em força para a contratação de Kerkez. Uma nova proposta a enviar ao AZ Alkmaar aliada à pressão do jogador e do pai para sair rumo à Luz devem dar frutos nos próximos dias, apurou o Correio da Manhã.



A poucos dias do regresso ao trabalho, Rui Costa quer garantir em breve uma opção para a posição que neste momento é mais premente, a de lateral-esquerdo.









