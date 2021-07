Benfica admite consequências graves e com impactos negativos da operação Cartão Vermelho no clube

O Benfica admite que o eventual incumprimento de deveres legais e contratuais de Luís Filipe Vieira, que estão a ser investigados no processo Cartão Vermelho, “poderão implicar consequências graves e adversas a vários níveis para a Benfica SAD, com impactos negativos na reputação e imagem.” A Benfica SAD vai abrir uma averiguação interna, para apurar se Vieira cumpriu os deveres legais e estatutários vigentes.A posição da Benfica SAD foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, na sexta-feira à noite, através de uma adenda à emissão do empréstimo obrigacionista. A posição dos encarnados surge na sequência das suspeitas de que Vieira terá desviado, em proveito próprio, cerca de 2,5 milhões de euros de transferências de jogadores do Benfica e do negócio, no qual terá Vieira participado, para a venda de 25% do capital social da Benfica SAD a John Textor.