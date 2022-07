O Benfica já admite deixar cair a contratação de Ricardo Horta. Segundo apurou o CM, Rui Costa, ancorado em diversas correntes de opinião dentro do clube e da SAD, está disposto a seguir em frente sem o reforço do avançado do Sp. Braga. E também a mostrar que não cede perante o que na Luz dizem ser uma posição de inflexibilidade de António Salvador, líder dos minhotos.









Ver comentários