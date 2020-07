Benfica admite desvio de 600 mil euros na Operação Saco Azul

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Benfica admite um ganho fiscal indevido de 600 mil euros, e que agora está a ser investigado no âmbito do processo Saco Azul.Em nota enviada à CMVM, o clube da Luz explica que as sociedades Benfica SAD e Benfica Estádio obtiveram, "nos anos 2016 e 2017, uma vantagem patrimonial indevida" e que a esta ação "está associada uma possível contingência fiscal calculada pela Autoridade Tributária no valor total aproximado ...