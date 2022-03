Grimaldo é um dos destaques do Benfica neste momento. Mas o clube admite vender o lateral no final da temporada, sabe o CM.O jogador tem contrato até junho do próximo ano e neste momento não existe nenhuma negociação para a renovação. A SAD reconhece que será difícil manter o espanhol, mas quer obter um bom encaixe com o jogador, que está na agenda do Barcelona.