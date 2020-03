Benfica afunda no Sado e põe em causa assalto à liderança

Dez pontos perdidos nos últimos cinco jogos mantêm o Benfica atrás do líder FC Porto. Este sábado em Setúbal, as águias voltaram a perder pontos e isso ficou a dever-se a Pizzi, que voltou a falhar uma grande penalidade (a terceira em quatro tentativas nos últimos dois encontros). No final houve muita contestação a Bruno Lage e aos jogadores.Ponto prévio. O Benfica não sentiu apuros defensivos de outros jogos, mas no ataque foi praticamente uma nulidade.O V. Setúbal acabou por criar muitas dificuldades ao conjunto de Bruno Lage na primeira parte. Não pelas ocasiões que (não) criou – só esteve perto de marcar por Zequinha aos 27’ – mas por aquilo que impediu as águias de fazer. Com blocos baixos e muitas vezes a defender com 11, os sadinos anularam as águias. O Benfica praticamente não criou uma chance para marcar. Só Samaris, perto do intervalo, deu a sensação de golo, mas Makaridze defendeu. Muitos passes em profundidade, quase sempre sem acerto, facilitaram o trabalho dos defesas do Setúbal.Com Rafa só a entrar no segundo tempo, até ao intervalo o Benfica fez uma das piores exibições da temporada.O descanso fez bem aos sadinos que entraram praticamente a marcar, numa bela jogada coletiva concluída por Carlinhos, perante a enorme passividade dos médios e defesas encarnados.Logo depois, o Benfica chegou ao empate, mas só na marcação de um penálti. Pizzi, chamado a marcar, desta vez não tremeu e fez o golo. Aí começou o melhor período dos encarnados. Chiquinho e Pizzi tiveram nos pés o 2-1, mas voltaram a mostrar elevadas doses de ineficácia. O capitão voltaria a ser chamado a cobrar uma falta dos 11 metros. Voltou a vacilar e atirou ao lado, queixando-se do relvado.O Benfica carregou mas sem soluções: o último passe nunca saiu em condições. A melhor chance para fazer o 2-1 surgiu do pé esquerdo de Grimaldo que, mais uma vez, esbarrou num inspiradíssimo Makaridze.Até final, o Benfica tentou sempre, com mais coração do que inspiração, chegar à vantagem, que seria injusta para aquilo que não fez. O V. Setúbal, com as armas que dispôs, acabou por merecer o 1-1 que deixa a equipa cada vez mais perto do objetivo que é a manutenção.No final, a contestação dos adeptos encarnados foi audível e visível no estádio do Bonfim. O treinador Bruno Lage começa a ter vida cada vez mais difícil na Luz."Já tivemos vantagem e desvantagem. Temos é de recuperar a equipa e os jogadores. Tudo nos está a acontecer neste momento, mas não damos nada como perdido. Antes pelo contrário, vamos lutar até ao fim." Foi desta forma que Bruno Lage respondeu quando questionado se o empate no Bonfim, no caso de o FC Porto aumentar a vantagem na liderança para três pontos, significava que o campeonato estava perdido.O treinador do Benfica recusou ainda que a sua equipa tenha estado mal na 1ª parte: "Estivemos a jogar contra um muro. Temos de fazer mais e melhor, mas circulámos de um lado ao outro, procurámos jogar entre linhas." O técnico também lamentou novo penálti desperdiçado que "dava o conforto de chegar à vantagem" e admitiu que faltou discernimento nos 10 minutos finais.É difícil de explicar, acho que falta sorte. Estamos a trabalhar imenso, a criar as oportunidades, mas a bola não está a entrar", disse Dyego Sousa, avançado do Benfica.Fizemos um jogo muito inteligente. É mais um passo no caminho que temos até ao fim da época para assegurar a manutenção", afirmou Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal.