O Benfica terá que suportar perto de 70% do salário de Weigl esta época, apurou o CM. Esta percentagem resulta da despesa com os meses em que o jogador ainda estava na Luz, mas também do acordo feito com o Borussia M’Gladbach para dividir os custos com o vencimento do médio quando foi emprestado, no fecho do mercado de verão.









