Roger Schmidt está ao corrente da forte ligação entre o Portimonense e o FC Porto e avisado para o ambiente hostil que espera a equipa do Benfica no Algarve, no próximo sábado, apurou o Correio da Manhã.



A relação especial entre dirigentes portistas e os algarvios já dura há bastante tempo. Theodoro Fonseca, principal acionista do Portimonense cujo presidente é Rodiney Sampaio, já fez investimentos na SAD portista e conseguiu colocar vários jogadores, provenientes dos algarvios, no plantel azul-e-branco.









Ver comentários