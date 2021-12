Benfica anuncia condições de acesso ao dérbi desta sexta-feira

O Benfica anunciou esta quinta-feira as condições de acesso para os adeptos que pretendam assistir ao jogo com o Sporting, marcado para sexta-feira às 21h15 no Estádio da Luz.- Certificado de realização de teste laboratorial com resultado negativo:- Teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas;- Teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 48 horas;- Autoteste, realizado nas últimas 24 horas, desde que certificado devidamente por entidade competente conforme as normas em vigor;ou- certificado de recuperação que ateste que o titular recuperou de uma infeção por SARS-CoV-2, na sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado, há mais de 11 dias e menos de 180 dias.Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS-CoV-2. O titular do ingresso terá de apresentar cartão de cidadão. É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto e devem ser privilegiados os pagamentos via contactless.Quinta-feira (2 de dezembro)Benfica Official Store Estádio 9h00 às 21h00Benfica Official Store Colombo 10h00 às 24h00Benfica Official Store Jardim do Regedor 10h00 às 22h00Benfica Official Store Strada 10h00 às 23h00Sexta-feira (3 de dezembro)Benfica Official Store Estádio 10h00 às 20h00Benfica Official Store Colombo 10h00 às 20h00Benfica Official Store Jardim do Regedor 10h00 às 20h00Benfica Official Store Strada 10h00 às 20h00Quiosques Merchandising (Fan Zone e TV Compound) 18h00 às 20h00Bengaleiro Fan Zone 17h00 às 20h00Bilheteira Centenarium 9h00 às 20h00Bilheteira Colombo 9h00 às 20h00O Departamento das Casas está, em conjunto com as Casas do Benfica, a efetuar a entrega de pulseiras em excursões organizadas junto ao local de parqueamento dos autocarros.Distribuição das pulseiras a partir de dia 2 de dezembro, quinta-feira, nas Casas da área metropolitana de LisboaCasa Benfica Algueirão-Mem Martins: 15h30 às 19h00Rua Serra de Baixo n.º 26A, AlgueirãoCasa Benfica Almada: 13h00 às 23h00Rua Ramiro Ferrão n.º 21CCasa Benfica Charneca de Caparica: 9h00 às 22hRua Mário Casimiro, n° 4ACasa Benfica Seixal: 9h00 às 17h00Avenida Vasco da Gama, Mercado Municipal, Loja 9, Piso 1Casa Benfica Quinta do Conde: 11h00 às 20hAvenida da Cova dos Vidros, Lote 2365Para além dos pontos fixos acima indicados, existirão elementos móveis espalhados pelo Complexo na distribuição de pulseiras.Estas pulseiras só serão distribuídas até às 20h00. Depois, a verificação será feita nas portas.A entrada pode ser feita por qualquer zona de acesso ao perímetro, não existindo uma fila exclusiva de acesso a pulseiras.