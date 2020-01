Benfica anuncia contratação de paraguaio Derlis Mereles

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Derlis Joel Mereles Mora, de 19 anos. O jovem chega à Luz por empréstimo dos paraguaios do Club Rubio Ñú.Derlis Mereles pode jogar como extremo direito ou esquerdo. Em 2019 esteve emprestado ao San Lorenzo, da 1.ª Divisão paraguaia, e atuou em 41 jogos, onde marcou quatro golos. O paraguaio é, ainda, um jogador com histórico nas seleções jovens do seu país.O Benfica fica com opção de compra no final da época.Derlis Mereles deve ser integrado na equipa de sub-23 do Benfica.