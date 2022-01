Benfica anuncia quebra de contactos com empresário John Textor

O Benfica anunciou esta segunda-feira a quebra de contactos e negociações com o empresário norte-americano John Textor.Em comunicado enviado à CMVM é explicado que os contactos em questão "não são oportunos".A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que tomou conhecimento que o seu acionista Sport Lisboa e Benfica, titular de ações representativas do seu capital social da categoria A, informou hoje o Sr. John Textor que não pretende prosseguir os contactos informais que o Sport Lisboa e Benfica e o Sr. John Textor mantiveram após o ato eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento. Da parte do Sport Lisboa e Benfica, esses contactos, enquadrados no âmbito das habituais interações entre o Sport Lisboa e Benfica, enquanto clube fundador e acionista maioritário, e entidades que revelem interesse na Benfica SAD, destinaram-se, essencialmente, a melhor compreender o interesse do Sr. John Textor na Benfica SAD e não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto.Tendo concluído que não pretende prosseguir esses contactos, o Sport Lisboa e Benfica entendeu comunicar esta sua decisão à Benfica SAD, para que seja divulgada ao mercado pelos meios de comunicação legalmente previstos.