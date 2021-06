Benfica anuncia Rodrigo Pinho como reforço

Rodrigo Pinho, ex-jogador do Marítimo, foi oficializado como reforço do Benfica. O contrato é válido por cinco épocas até 2026, informou o clube da I Liga.O jogador será apresentado na tarde de quinta-feira, 24 de junho, no Estádio da Luz."Rodrigo Pinho é jogador do Sport Lisboa e Benfica. O avançado assinou contrato até 2026 e será apresentado na tarde de quinta-feira, 24 de junho, no Estádio da Luz", refere o Benfica no sítio oficial na internet.O jogador, de 30 anos, que representou o Marítimo nas últimas quatro temporadas, já era dado como reforço dos 'encarnados' em janeiro, mas o Benfica apenas hoje oficializou a chegada do avançado brasileiro, nascido na Alemanha.